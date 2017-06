La Cour des comptes déplore les résultats de l’opération de cession des biens confisquées 

Les dettes de l’Etat auprès des banques ont atteint 809,3 millions de dinars (MDT), à cause des résultats médiocres obtenus des opérations de cession des sociétés confisquées dont les recettes ont atteint 1,395 MDT. C’est ce qu’a déclaré, jeudi 29 juin 2017, le premier président de la Cour des Comptes, Néjib Ketari.

Intervenant, lors d’une conférence de presse, consacrée à la présentation du 30ème rapport annuel de la cour des comptes, Ketari a précisé que la Commission nationale de gestion d’avoirs et des fonds objets de confiscation n’a pas cédé, jusqu’à la fin du mois de février 2016, tous les biens confisqués, à savoir 27 biens fonciers, 4 voitures, des participations au capital de 11 sociétés et des comptes bancaires d’un montant total de 2,655 milliards de dinars.

Il a souligné que les personnes sujets à confiscation continuent de gérer ces biens ce qui a causé des pertes à la trésorerie de l’Etat atteignant 1,4 MDT, outre le saccage de 17 biens fonciers et le non paiement de la part de l’Etat des gains de 4 sociétés confisquées d’une valeur de 159 MDT.

Il a également mis l’accent sur les faibles recettes de la foire des biens confisqués, lesquels n’ont couvert que 40% des dépenses et des dues de la foire de l’ordre 1,830 MDT, outre la baisse de la valeur de 14 voitures confisquées d’un montant de 900 mille dinars, à cause des conditions de conservation desdites voitures et de leur maintenance.