Dans son 30ème rapport annuel relatif à 27 missions de contrôle ayant touché des institutions publiques, la Cour des Comptes a pointé du doigt :

– Des faiblesses dans la gouvernance et le contrôle interne ainsi que des carences au niveau de la mobilisation des ressources et leur exploitation,

– Des insuffisances, voire une incapacité à assurer des services de qualité aux citoyens,

– Des violations avérées de la loi et de la réglementation en vigueur qui ont porté atteinte à la transparence et aux principes de bonne gestion. Certains dépassements ont atteint un niveau délictuel. De ce fait ils seront transmis aux juridictions concernées.

Les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes sont édifiants sur les écarts constatés entre les règles de bonne gouvernance et la réalité des pratiques en cours dans nombre d’institutions et d’entreprises publiques.

Les missions du dernier rapport de la Cour des Comptes 2016 a concerné les institutions et les entreprises publiques suivantes :

– L’Assemblée Nationale Constituante

– Programme tunisia eGouvernement

– Comité régionale de Medenine

– Gouvernorat de Jendouba

– Institut National de la Statistique

– Office national de la famille

– Centre National de la formation Continue CNFCPP

– Société Nationale de Transport entre les régions SNTRI

– Office National de la Télédiffusion ONT

– Office des Ports et de la pêche

– Banque de financement des PME (BFPME)

– Société d’aménagement de la ville de Sfax

– Recette des Finances Arbi Zarrouk Béja

– Société Ciment de Bizerte

– Pôle de compétitivité de Gafsa

– Délégation régionale de l’éducation Gafsa

– Port Commercial de Sousse

– Gestion des biens confisqués (Alkarama Holding)

– Contrôle fiscal des grandes entreprises

– Programme de Restructuration des unités hôtelières

– Recrutements exceptionnels au ministère de l’éducation, au ministère de la jeunesse et des sports et à l’institut National de la Statistique

– Direction de la recherche scientifique à l’Université de Sfax et à l’université de Gabès

– Cliniques CNSS d’El Omrane et de la cité Elkhadhra

– Programme d’aménagement des quartiers populaires des grandes agglomérations

– Gestion des déchets

– Programme de propreté des villes de Sousse et Monastir

– Gestion de zones maritimes publiques à Sousse, Monastir et Mahdia