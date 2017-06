La SONEDE investit 31 MDT dans 9 projets d’approvisionnement en eau potable à Sidi Bouzid

Neuf projets d’approvisionnement en eau potable sont en cours de réalisation à Sidi Bouzid moyennant une enveloppe de 31 millions de dinars, a affirmé, mardi 27 juin, le chef du district de la SONEDE à Sidi Bouzid, Raouf Fraj.

Parmi ces projets, qui ont été lancés début 2017 et devront être achevés en 2019, celui de dessalement d’eau dans les délégations de Mezzouna, Meknassy et Menzel Bouzaiène (20 millions de dinars), a ajouté la même source.

Ce projet, qui vise l’amélioration de la qualité de l’eau dans ces régions, est en phase de préparation du plan topographique et d’acquisition de terrains privés, une étape qui s’annonce compliquée selon Raouf Fraj, soulignant que les autorités locales et la société civile dans les délégations concernées œuvrent à résoudre toute contrainte en la matière.

Les autres projets portent sur l’approvisionnement en eau des localités d’El Hmama dans la délégation Jelma (3 millions de dinars), d’El Hmima et Bennour à Sidi Bouzid-est (2 millions de dinars) et le complexe Aoumeur Osb (environ 1,7 million de dinars) ainsi que les régions de Bkakria et Kouaznia (650 mille dinars) et Bir Lehfay (500 mille dinars).