Francophonie : Michaëlle Jean en visite officielle de 4 jours en Tunisie

Du 28 juin au 1er juillet, la secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, est en visite officielle en Tunisie, lit-on dans un communiqué de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) publié mardi 27 juin.

Lire aussi: OIF : la Canadienne Michaëlle Jean veut “dynamiser” la Francophonie

Le document précise qu’il s’agit d'”affirmer avec force que la Francophonie est aux côtés des Tunisiennes et des Tunisiens pour la réussite de la transition démocratique, six ans après une révolution citoyenne digne et courageuse”. Et Michaëlle Jean d’ajouter: “Je viens aussi réaffirmer notre solidarité agissante à l’égard de ce pays confronté à de nombreux défis, frappé à de multiples reprises par le terrorisme, le radicalisme violent et qui résiste de toutes ses forces”.

Lire aussi: La Francophonie va poursuivre son soutien à la transition démocratique en Tunisie

Elle poursuit en soulignant: “Dans un même souci de soutenir une Tunisie démocratique, libre, stable et prospère, les chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie ont décidé de célébrer le 50e anniversaire de notre Organisation en Tunisie en 2020, en hommage au Président visionnaire Habib Bourguiba, l’un des pères fondateurs de la Francophonie institutionnelle”.

Lire aussi: Francophonie : La Tunisie abritera le 18e Sommet de l’OIF en 2020

Au cours de sa visite, Michaëlle Jean aura des entretiens avec le président de la République, Béji Caïd Essebsi, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et les ministres concernés par la coopération entre la Tunisie et l’OIF, “pour une nouvelle évaluation des besoins et un renforcement des programmes”.

A Tunis et à Sousse, où elle se rendra vendredi 30 juin, la secrétaire générale de la Francophonie aura des rencontres avec des représentants de la société civile et des institutions que l’OIF accompagne ainsi que des acteurs économiques.

Elle donnera une conférence à l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) sur le thème “La Francophonie, force d’actions, de propositions et de rassemblement face aux urgences du monde”.

Elle présidera également la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition de la “Rencontre des journaux francophones” édités dans le monde arabe, qui se tiendra à Tunis du 28 au 30 juin 2017 à l’initiative de l’OIF.