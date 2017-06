Réalisé par Quantylix, ce type de classement se basant sur les chiffres des visualisations des vidéos des séries, sitcoms et caméras cachées diffusés au cours du mois de Ramadan 2017 en Replay sur Internet.

Quantylix souligne dans son rapport de classement les limites de cette méthode, notamment le fait que c’est inapplicable sur les émissions qu’on regarde essentiellement en direct et sur le fait que la population qui regarde ces productions en Replay est essentiellement Jeunes, «La population ciblée par notre étude d’audience est une population jeune, connectée et intègre les Tunisiens Résidents à l’étranger».

Selon ce classement et sur l’ensemble du mois saint, «le feuilleton Awled Moufia, dans sa 3ème saison, a déclassé toutes les autres productions. Avec Denya Okhra, et malgré la déception de «Elmnara», il a permis à Elhiwar Tounsi d’être la chaîne la plus regardée avec plus de 50% de l’audience ramadanesques ».

Awled Moufida, le Jackpot d’Elhiwar Etounsi

Awled Moufida, dans sa 3ème saison, a affolé les compteurs. Il a enregistré, en moyenne, 900.000 visions en Replay pour chaque épisode, soit plus que Denya Okhra (500.000) et Bolice 4.0 (350.000) réunis. Il a été suivi 3.5 fois plus que Flashback 2 (260.000), presque 5 fois plus que Dawama (190.000) et 8 fois plus que Lemnara (110.000).

Sitcom : Le déclin de Nsibti Laaziza

Nsibti Laaziza, pour son 7ème ramadan, a peiné pour garder son audience (57.000 rediffusions par épisode en moyenne). Il a été dépassé par toutes les productions équivalentes, et de loin. Denya Okhra était la sitcom le plus regardé avec plus de 500.000 rediffusions, bien qu’au début de Ramadan il ait été classé derrière Bolice. Mention spéciale à la série «El Hajema» qui a enregistré le taux de satisfaction le plus élevé (93%) de l’ensemble des productions ramadanesques. «Hadhoukom», malgré son très bon taux de satisfaction (90%), a enregistré le niveau le plus bas en termes de «buzz». L’exemple typique d’une bonne production qui ne sait pas se «vendre».

Caméra cachée : El Masque en tête

El Masque, avec 75.000 revues par jour en moyenne, a été la caméra cachée la plus suivie. 40% plus que Yassine (54.000) et 2 fois plus que El Clinique (35.000). Cette dernière enregistre un taux de satisfaction des plus faibles pendant ce ramadan (70%), certainement à cause de la polémique autour de sa véracité.

Les déceptions : Mahma Sar, Lemnara et El Clinique

El Hiwar Ettounsi, malgré ses productions de très haute qualité, a eu, quand même, un flop avec El Mnara. Le feuilleton a enregistré le taux de satisfaction le plus bas (65%) et l’audience la moins élevée (113.000 revues par jour, soit deux fois moins que Flashback).

«Mahma Sar» remporte, haut la main, le «Golden Raspberry Award» de la pire émission en ramadan 2017 avec l’audience la moins élevée (138 fois moins que Awled Moufida!) et le taux de satisfaction le plus bas (47%).

Les épisodes les plus marquants

Les épisodes les plus marquants de ce mois saint sont :

Awled Moufida : Le dernier épisode

Hajema Ep 3 : Le mariage

Doun Estedhen Ep 19 : Avec l’armée tunisienne.

Chaines : Attessia et El wataniya s’en sortent bien

Attessia, en ce ramadan 2017, a réalisé 4 productions de qualité (Bolice 4.0, Flash-Back 2, El Masque, Yassine) qui ont cumulé une audience moyenne en rediffusion de 743.000 par jour. El Wataniya I, a pu, grâce à El Hajema (244.000) et Dawama (197.000), et malgré la déception de Mahma Sar (6.500) se place en 3ème position avec 447.000 revues en moyenne par jour.

Nessma avec deux productions était en 4ème position (225.000) et Hannibal en 5ème position (44.000).

Méthodologie

Collecte des données Pour chaque série, nous collectons toutes les videos diffusées sur Youtube

Nous récupérons plusieurs métriques (nombre de vues, likes, dislikes, commentaires…) Harmonisation des données Il y a des series qui ne sont diffusées que sur la chaine YouTube de leur Télé, d’autres sur plusieurs chaines

Il y a des épisodes qui sont diffusées en 1, 2 ou 3 parties

L’harmonisation permet de comparer des choses comparables Production de Statistiques / Classements Audience moyenne par episode :

Indice Sentiments :

Indice d’interaction :

Indice Satisfaction:

AVANTAGES Auditabilité : Les chiffres / Statistiques produits peuvent être facilement audités à Confiance / Absence de manipulation Absence d’erreur d’estimation : puis que nos chiffres ne sont pas basés sur des sondages, il n’y a pas d’erreur d’estimation Population jeune et connectée : La population ciblée par notre étude d’audience est une population jeune, connectée et intègre les Tunisiens Résidents à l’étrangerà Cible intéressante pour les annonceurs

LIMITES Représentativité : La sous population étudiée est non représentative de l’ensemble de la population Tunisienne Retard : Les statistiques ne peuvent être réalisées qu’après un laps de temps. Le temps que les gens regardent les replays. Non adaptée aux émissions DIRECTS : Notre méthodologie est non adaptée pour les émissions dont l’intérêt est de les regarder en live (comme Dlilek Mlak)



A propos : Quantylix

Quantylix est une société de conseil en Data Science, basée à Paris et à Tunis. Elle est la genèse d’une riche combinaison de diverses compétences associant le monde du conseil, des statistiques, de l’ingénierie informatique et de la sphère académique.

Les managers et consultants de QUANTILYX sont tous issus des meilleures grandes écoles d’ingénieurs et universités Françaises (ENSAE, ENSIMAG, Paris-Dauphine, etc.), et internationales (Bocconi University, ENIT, etc.) avec plus de 40 ans d’années d’expérience cumulées.

Quantylix est reconnue « Jeune Entreprise Innovante » par le ministère de l’enseignement supérieur Français.