Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) lance un appel à candidatures pour le projet “Tunisia Factory 2018”, destiné à la sélection de quatre jeunes réalisateurs tunisiens appelés à coécrire et coréaliser 4 court-métrages avec 4 jeunes réalisateurs étrangers et dont les films seront projetés en ouverture de la “Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes en mai 2018”.

A noter au passage que Chiraz Latiri vient d’être nommée directrice générale dudit Centre.

Suite à cet appel à candidatures qui court jusqu’au 26 juillet 2017, une collection de 4 courts-métrages, de 12 à 15 min, coréalisés par 4 tandems de jeunes réalisateurs, sera sélectionnée, annoncé le CNCI, le 22 juin sur sa page facebook. Les dossiers de candidatures doivent parvenir à l’adresse électronique suivante: tunisiafactory@gmail.com.

Après la projection à Cannes, les 8 réalisateurs auront l’occasion de présenter leurs projets de long-métrage en développement devant des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, entre producteurs, vendeurs, chaines de télévision, distributeurs et institutions au Marché du Film de Cannes.

Ce projet de la Factory est un concept original d’écriture, de développement et de production de court-métrages. Initié en 2012 par Dominique Welinski en partenariat avec la Quinzaine des Réalisateurs, il s’adresse aux jeunes réalisateurs de par le monde qui travaillent sur leur premier ou deuxième long métrage.

Chaque année, la Factory offre l’occasion à un pays de promouvoir sa cinématographie dans le cadre de “La Quinzaine des Réalisateurs” au Festival International du Film de Cannes. Après Taipei Factory en 2013, Nordic Factory en 2014, Chile Factory en 2015, South Africa Factory en 2016, Lebanon Factory en 2017, est né “Tunisia Factory 2018”, un projet initié par le CNCI en partenariat avec la Quinzaine des Réalisateurs, suite à une initiative de DW, Nomadis Images, Cinétéléfilms et Propaganda productions.

Peuvent postuler à ce concours, les réalisateurs, âgés entre 23 et 40 ans, ayant déjà réalisé un court-métrage ou un premier long-métrage de fiction ou un documentaire pour le cinéma. Chaque candidat doit avoir un producteur pour son projet de long-métrage et être disponible au mois de septembre à Tunis pour un entretien avec l’équipe de sélection.

Les quatre jeunes réalisateurs tunisiens devront coécrire et coréaliser un court-métrage avec le tandem des 4 réalisateurs étrangers qui sera sélectionné par deux membres de l’équipe de la quinzaine des réalisateurs.

Les huit réalisateurs sélectionnés travailleront sur les scénarios des courts métrages, entre octobre et décembre 2017 par email et Skype. Durant les mois de décembre, janvier et février, chaque réalisateur travaillera sur le casting, les décors et l’équipe technique (DOP, monteur…etc.) en collaboration avec Nomadis Images, Cinétéléfilms et Propaganda Productions.

Les films seront produits en un mois, à partir du début du mois de février jusqu’à la fin du mois de mars 2018 selon un planning bien défini qui se déroulera sur trois semaines pour la phase préparatoire dont une semaine avec la présence du co-réalisateur. Le tournage est prévu sur 4 à 5 jours alors que le montage se fera sur une période d’une semaine pour enfin procéder au mixage, étalonnage et post production sur dix jours.

Le réalisateur sélectionné aura l’opportunité durant le festival de Cannes de présenter son projet de long métrage à des coproducteurs, vendeurs internationaux, distributeurs, financiers et sélectionneurs de festivals lors de rencontres professionnelles au Marché du Film.