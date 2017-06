Protestation à Kébili : Zouhaier Maghzaoui attise les tensions dans la région

Le secrétaire général du mouvement Al-Chaâb, Zouhaier Maghzaoui, estime que les mouvements de protestation des habitants de Kébili “sont légitimes et se poursuivront jusqu’à réhabilitation de la région.

Il a fait observer, lors d’une conférence de presse, samedi 24 courant, que Kébili regorge de ressources naturelles et compte de nombreuses compétences capables d’impulser le développement dans la région si la volonté politique existe.

Zouhaier Maghzaoui, qui affirme avoir visité les sit-inneurs de Kébili, Argoub (Tozeur sud) et El Franig dans la localité d’En Fouar, considère que la “résistance” de ces jeunes est le seul moyen de faire pression sur le gouvernement. Il a préconisé la création d’une coordination régionale “afin d’accorder à ces mouvements une plus grande résonance dans le pays”. Il met aussi en garde les autorités régionales et sécuritaires contre les restrictions aux droits des sit-inneurs.

Le secrétaire général d’Al Chaab a indiqué que son parti soutient les revendications des jeunes de la région qui consistent, pour l’essentiel, en l’augmentation du nombre des recrutements dans la Société de l’environnement et de plantation et le règlement de la situation des fermes agricoles privées qui assurent à hauteur de 70% de la production régionale des dattes.

Pour lui, le conseil ministériel consacré à la région, réuni fin mai dernier était un “fiasco par excellence”.

Interrogé sur les prochaines élections municipales, le SG a indiqué que le mouvement qui compte participer à ces échéances, appelle à la neutralité de l’administration et à l’adoption, dans les proches délais, du projet de loi sur le code des collectivités locales.