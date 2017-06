Tunisie-Cameroun : Khemaies Jhinaoui à Yaoundé, les 28 et 29 juin

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, se rendra en visite officielle au Cameroun, les 28 et 29 juin, à la tête d’une importante délégation d’hommes d’affaires et de chefs d’entreprise.

A cette occasion, on évoque la signature de plusieurs accords de coopération dans les secteurs de l’enseignement supérieur, les arts et la culture, la promotion de la femme et de la famille, la santé de reproduction et la planification.

Jhinaoui inaugurera avec son homologue camerounais les travaux de suivi de la 10ème haute commission mixte tenue du 22 au 24 mars 2016 à Tunis sous la présidences des deux ministres des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie tunisienne présidera également le Forum économique tuniso-camerounais qui regroupera les hommes d’affaires des deux pays.

En marge de ces travaux, il est prévu au programme de Jhinaoui des entretiens avec de hauts responsables camerounais qui porteront sur les domaines de coopération entre les deux pays et les moyens de les développer. Ils aborderont aussi plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun.