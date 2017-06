Commerce : Près de 880 infractions relevées à l’Ariana au cours du mois de Ramadan 

Au cours du mois de Ramadan, les équipes de contrôle économique de l’Ariana ont relevé quelque 879 infractions pour 6.325 visites de terrain, dans les différents marchés municipaux et hebdomadaires, ainsi que dans les commerces et autres points de vente des produits de consommation en gros et en détail, à travers les différentes délégations du gouvernorat.

Selon un rapport rendu public par la Direction régionale du commerce de l’Ariana, ces infractions ont concerné la facturation et la hausse des prix (432 infractions), le non affichage des prix (275 infractions), les dépassements relatifs au pesage, à la qualité et la spéculation (141 infractions), la possession de produits d’origine inconnue et les dépassements relatifs à la publicité mensongère (31 infractions).

Les secteurs concernés par les infractions sont les légumes et fruits, les produits alimentaires, les volailles et œufs, la pâtisserie, les viandes rouges, les poissons et les vêtements.

Les équipes de contrôle économique de l’Ariana ont également saisi 8.010 litres d’eau minérale, plus de 3 tonnes de pâtisseries classiques, 1.570 litres de lait frais, et 499 kg de viandes et de poissons.

Plus de 400 litres de l’huile végétale subventionnée, 300 kg de fromage, 674 litres de jus, 450 bouteilles de beurre salé, 169 kg de fruits et 50 kg de sucre ont également été saisis.