Annulation d’une traversée entre La Goulette et Gênes : La CTN rassure ses clients tunisiens

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) rassure les Tunisiens à l’étranger, et ce malgré l’annulation d’une traversée programmée, dimanche 25 juin, du port de La Goulette vers le port de Gênes en Italie, à bord du car-ferry Carthage. Cette annulation est due à un différend entre le capitaine et les agents d’hôtellerie.

Dans un document publié lundi 26 juin, il est indiqué qu’une réunion urgente sera organisée entre l’autorité de tutelle, l’administration de la compagnie et les parties sociales dans le but de résoudre ce problème et prendre les mesures nécessaires. D’ailleurs, la compagnie appelle toutes les parties à faire preuve de responsabilité et à s’ouvrir au dialogue, afin de préserver les intérêts de la société et sa pérennité.