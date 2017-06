Aramys Group, le groupe (textile, distribution de prêt à porter, immobilier, agriculture, ameublement/agencement) fondé par Abdelhamid Gherab et aujourd’hui opéré par ses enfants (Belhassen et Riadh Gherab) a cédé Sport Retail Development (SRD) à Elie David Attoun et Yghal Mehir Attoun.