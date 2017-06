Don by UIB, ou l’application innovante au service de la solidarité

L’idée de départ derrière « Don by UIB » est très simple : créer une application mobile et une plateforme web permettant de réaliser des dons en ligne sans formalités contraignantes pour les donateurs. En 3 clics, chaque porteur de carte bancaire peut choisir une association partenaire de la Fondation Solidarité & Innovation by UIB, puis effectuer le don du montant de son choix. Cette initiative solidaire vise à offrir à ces associations un canal digital complémentaire et innovant de collecte de dons en proposant aux donateurs connectés de réaliser des dons en ligne facilement, rapidement et en toute sécurité.

Cette opportunité permet aux associations de gagner en temps et en efficacité afin de se focaliser sur leurs activités solidaires au service de leurs bénéficiaires. L’application « Don by UIB », gratuite pour les utilisateurs, est téléchargeable sur GooglePlay et accessible via le site www.donbyuib.com.tn.

«Nous souhaitons que le don devienne aussi simple que l’élan du coeur qui le motive», explique Kamel Neji, Directeur Général de l’Union Internationale de Banques. «Don by UIB» a été lancée dans le cadre des projets de la Fondation Solidarité & Innovation by UIB. Cette dernière née en 2016 matérialise l’engagement sociétal de l’UIB, avec l’innovation comme pierre angulaire dans sa stratégie RSE.

Cette nouvelle étape dans la stratégie RSE de l’UIB vient asseoir son positionnement de banque solidaire citoyenne et engagée, mettant son expertise dans les nouvelles technologies au service de la solidarité.