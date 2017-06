Accord de partenariat entre l’OTE et Attijari Bank

Un accord de partenariat entre l’Office des tunisiens à l’étranger (OTE) et Attijari Bank a été signé, vendredi 23 juin, dans le but de rapprocher les services bancaires au citoyen tunisien résident à l’étranger, baisser le coût des transferts bancaires et offrir des avantages pour encourager à investir dans le pays d’origine.

A cette occasion, le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a souligné l’engagement de son département à soutenir et accompagner les tunisiens résidents à l’étranger. Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des services proposés à cette catégorie dans leurs pays de résidence ou lors de leur retour au pays, a-t-il signalé.

De son côté, le responsable animation commerciale chez Attijari Bank ,Yasser Lourimi, a indiqué que cet accord a pour objectif de rapprocher les services et transmettre l’information au plus grands nombre de tunisiens résidents à l’étranger d’une part et de leur faciliter les procédures concernant l’investissement en Tunisie d’autre part.

Le directeur général de l’OTE, Helmi Tlili, a pour sa part, indiqué que l’importance de cet accord réside dans les avantages proposés, signalant, à ce propos, la participation active de la communauté tunisienne résidente à l’étranger dans l’économie du pays.

A ce sujet, Tlili a précisé que la valeur annuelle des transferts des tunisiens résidents à l’étranger est de 4 milliards de dinars, ajoutant qu’il est question actuellement de rationaliser ces transferts afin de les orienter vers l’investissement, et ceci, à travers l’évaluation du coût des transferts et la réduction des délais.