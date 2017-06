Le marché débute en ce vendredi, 23 juin, dans le rouge, où le Tunindex affiche un gain de 0.11% avec 5 940.38 points dans un volume transactionnel de 1.102 MTND, selon MCP.

Dans le vert, ELECTROSTAR grimpe de 5.54% à 4.38 TND suivie par HEXABYTE et ARTES qui gagnent respectivement 4.46% et 2.94% à 5.16 TND et 8.40 TND.

A la baisse, TAWASOL GROUP HOLDING chute de 4.16% à 0.46 TND tout comme NEW BODY LINE et UADH qui dévissent respectivement de 2.99% et 2.94% à 6.15 TND et 3.30 TND