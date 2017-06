Le ministre nigérian des Affaires étrangères à l’UTICA

Wided Bouchamaoui, présidente de l’UTICA, a reçu, le 22 juin 2017 au siège de son organisation, Geoffrey Onyeama, ministre nigérian des Affaires étrangères qui effectue une visite de travail en Tunisie du 21 au 23 juin 2017.

A cette occasion, Mme Bouchamaoui a présenté aux invités nigérians l’UTICA, ses structures nationales et régionales, sa mission, les activités et les engagements de la centrale patronale après la révolution.

Elle a également présenté l’environnement des affaires en Tunisie, notamment la nouvelle loi sur l’investissement, exprimant le souhait que le Nigeria et la Tunisie œuvrent ensemble pour le renforcement du climat des affaires et pour le développement de la coopération bilatérale et son renforcement dans les différents domaines qui offrent des opportunités de coopération aux secteurs privés des deux pays.

Pour sa part, le chef de la diplomatie nigériane a déclaré que sa visite en Tunisie se veut une occasion pour examiner l’évolution de la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer dans les différents domaines. Il a souligné l’importance de la coopération entre les secteurs privés tunisien et nigérian, mettant l’accent sur les potentialités réelles de cette coopération, ce qui est à même de profiter aux deux pays.

Les deux parties ont également abordé, au cours de cette réunion, les domaines d’activités qui s’offrent au partenariat tuniso-nigérian, mettant l’accent sur les opportunités d’investissement dans les deux pays.

La rencontre a aussi permis de mettre l’accent sur l’importance des liaisons aériennes directes entre la Tunisie et les pays subsahariens pour la promotion des échanges bilatéraux.