Hela Cheikhrouhou crée un groupe de travail pour plus de transparence dans les industries extractives

La ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Hela Cheikhrouhou, a annoncé, jeudi 22 juin, la mise en place d’un groupe de travail pour améliorer la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives.

Ce groupe de travail sera composé de représentants du gouvernement, d’entreprises publiques et privées et de la société civile, précise-t-elle lors d’un point de presse organisé à Tunis.

Le groupe aura pour rôle de superviser l’élaboration de rapports annuels, de renforcer la transparence dans le secteur des industries extractives dans le pays par le biais de programmes visant à améliorer le cadre législatif, réglementaire et fiscal si nécessaire. Ces rapports seront élaborés annuellement et toucheront les domaines du pétrole, du gaz et du phosphate ainsi que toutes les activités minières.

Le principe de transparence dans la gestion des recettes dans le secteur des industries extractive stipule qu’il y ait harmonie entre les versements effectués par les sociétés de pétrole, de gaz et de mines au profit du gouvernement et les recettes du gouvernement, le tout spécifié chaque année dans un rapport rendu public.

Un administrateur indépendant vérifiera le rapport entre versements et recettes, a précisé Hela Cheikhrouhou. Il sera recruté fin juillet 2017 et publiera le premier rapport annuel sur les industries extractives en Tunisie fin novembre 2017.

“C’est une période nouvelle très importante (qui s’annonce)”, estime Cheikhrouhou, rappelant que la Tunisie a accordé, depuis plusieurs années, une importance à la transparence dans le domaine des industries extractives. Elle ajoute que “c’est pour la première fois que le gouvernement s’emploie à mettre en place un groupe du travail, lequel veillera à respecter les principes de la transparence dans ce domaine”.