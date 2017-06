Tunisie-Nominations : Chahed opère un remaniement technique de son cabinet

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a décidé, jeudi 22 juin 2017, plusieurs nominations au sein de son gouvernement.

Un communiqué de la présidence du gouvernement détaille les nouvelles nominations comme suit :

– Ridha chalghoum, chef de cabinet du chef du gouvernement,

– Hédi Mekni, secrétaire général du gouvernement,

– Ahmed Zarrouk, conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la réforme administrative.

Ridha chalghoum

Ridha Chalghoum occupait le poste de premier conseiller du président de la République, Béji Caïd Essebsi, chargé du suivi des réformes économiques. Il avait occupé le poste de ministre des Finances au dernier gouvernement avant la révolution du 14 janvier 2011.

Parmi les autres fonctions qu’il avait occupées, président du Conseil du marché financier, directeur général des avantages fiscaux et financiers au ministère des Finances (DGAFF) et directeur de l’épargne et du marché financier au même ministère.

Chalghoum est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et d’un diplôme d’études supérieures en finance de développement.

Hédi Mekni

Titulaire d’un master de l’Ecole nationale d’administration et de deux maîtrises en droit public et privé, le nouveau secrétaire général du gouvernement, Hédi Mekni occupait le poste de chef de cabinet au gouvernement Youssef Chahed. Il avait, également, occupé des postes administratifs au ministère de l’Agriculture.

Ahmed Zarrouk

Quant à Ahmed Zarrouk, il avait occupé le poste de secrétaire général du gouvernement aux gouvernements Youssef Chahed et Habib Essid et porte-parole du gouvernement Habib Essid.

Il était président-directeur général de l’Imprimerie officielle de la République tunisienne depuis 2012.