L’UIB et la BERD, des concours de 135 MDT au profit des entreprises tunisiennes

Résolument engagée dans la mise en œuvre de sa stratégie 2017-2020, l’Union Internationale de Banque (UIB) se donne les moyens d’accélérer sa croissance sur le marché des entreprises et de renforcer ses actions d’accompagnement de ses clients sur le marché local et à l’international, qui s’appuient sur des offres et expertises reconnues en matière de solutions de financement des investissements et du cycle d’exploitation, d’opérations de commerce international, de cash management et de conseil.

Cette stratégie vient de recevoir, lors d’une cérémonie organisée le 22 juin à Tunis, l’appui de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) via un accord de partenariat portant sur une ligne de financement d’une maturité de 7 ans et d’un montant total de 40 millions d’euros (soit une contre-valeur de 110 millions de dinars), dédiée au financement des entreprises.

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’un partenariat à dimensions multiples entre l’UIB et la BERD, incluant également une facilité dédiée au financement du commerce extérieur (Trade finance) d’un montant de 10 millions de dollars (soit l’équivalent de 24,5 millions de Dinars), qui devrait être signée prochainement.

L’UIB se dote ainsi de nouveaux moyens pour concrétiser son objectif ambitieux de faire croître la taille de son portefeuille d’engagements sur le marché des entreprises d’un montant additionnel de 1000 millions de dinars à un horizon de quatre ans (2017-2020).

Les concours de la BERD viennent s’ajouter aux ressources internes de l’UIB –à savoir les dépôts de la clientèle– qui ont vocation à conserver leur part prépondérante, et aux ressources levées régulièrement sur le marché obligataire.

L’UIB s’est, en effet, imposée comme l’un des émetteurs les plus actifs sur le marché obligataire local, avec un volume d’émissions de 366 millions de dinars depuis 2009, dont la dernière – portant sur un montant de 75 millions de dinars – a été conclue avec succès en janvier 2017.

Ce partenariat avec la BERD illustre le capital de confiance élevé dont jouit l’UIB auprès des marchés et des institutions financières de référence. Une crédibilité en lien avec la résilience de son modèle économique, la qualité de ses actifs en amélioration continue depuis 10 ans, le taux de couverture de ses actifs classés qui se situe parmi les meilleurs du secteur (77% en 2016), son niveau élevé de rentabilité (ROE de 22,1% en 2016), sa stratégie de croissance saine et rentable qui a fait ses preuves, permettant à l’UIB de se hisser à la 4ème place dans le palmarès des banques privées tunisiennes par le Produit Net Bancaire (PNB) ainsi qu’avec ses perspectives d’avenir.

Au-delà du double volet financier de cet accord, le partenariat prévoit d’améliorer la compétitivité et l’efficience des entreprises clientes de l’UIB par le truchement d’un accès renforcé et simplifié aux capacités de la BERD en matière d’assistance technique et de soutien à leurs projets de développement, de modernisation et d’internationalisation de leurs activités.

Le partenariat, qui vient d’être scellé avec la BERD, aura un impact d’image important sur l’UIB, outre l’effet de catalyseur sur les concours financiers des autres Institutions financières multilatérales (IFIs) et bilatérales à même d’appuyer l’UIB dans sa stratégie de différentiation au bénéfice de ses clients et de l’économie. L’UIB se met ainsi en bonne position pour être «La banque relationnelle de référence» des PME et plus généralement des entreprises, principaux pourvoyeurs d’investissements productifs et d’emplois en Tunisie.