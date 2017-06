Une délégation du SMT reçue par Youssef Chahed

Le Syndicat des magistrats tunisiens (SMT) a soumis mercredi au chef du gouvernement, Youssef Chahed, un ensemble de revendications visant à améliorer la situation matérielle des magistrats.

” L’amélioration de la situation des magistrats va offrir l’occasion à la magistrature de contribuer aux efforts de lutte contre la corruption et le terrorisme “, a indiqué le vice-président du Syndicat, Mansour Chlendi, à l’issue d’une rencontre entre le chef du gouvernement et une délégation du SMT.

Selon Chlendi, le chef du gouvernement a promis d’étudier l’ensemble des revendications et de présenter des propositions au Syndicat à ce sujet.

” Le chef du gouvernement a réagi positivement avec l’ensemble des revendications du SMT. Il a promis d’étudier ces revendications et de présenter des propositions au Syndicat dans les plus brefs délais “, a-t-il dit.

D’après Mansour Chlendi, la rencontre a également permis d’examiner les législations inefficaces particulièrement celles en rapport avec la lutte contre la corruption.

A ce propos, il a cité le code des douanes et le code des changes et du commerce extérieur.