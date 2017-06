Finance : Le projet de la banque des régions est sur la table de Fadhel Abdelkefi

Le ministre des finances par intérim, Fadhel Abdelkefi a tenu, mercredi, au siège de son département, une réunion sur le projet de la banque des régions et son rôle dans le financement des PME et des micro-entreprises.

Ont pris part, à cette réunion, les représentants de la banque allemande de développement ( KWF) et le bureau des études “Olivier Wyman” et plusieurs responsables du ministère des finances , des établissements de crédits et de garanties.

Le ministre a souligné la nécessité de conférer l’efficacité requise à cette nouvelle structure et à l’adapter aux besoins des PME et des micro-entreprises. Il a indiqué, à ce propos, que l’expérience allemande dans le domaine des banques des régions est avant-gardiste, “nous pouvons nous en inspirer tout en adaptant à la réalité de la société tunisienne”.