Habitations bâties sur les terres domaniales : Arfaoui appelle à une coordination entre les intervenants 

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, a mis l’accent, lors d’une séance de travail tenue mardi 20 juin au siège de son département, sur la nécessité d’une coordination entre tous les intervenants, pour accélérer la régularisation de la situation foncière des groupements d’habitations bâties sur les terres domaniales et la cession des logements aux bénéficiaires dans les plus brefs délais.

De son côté, le secrétaire d’Etat aux Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid, a indiqué la nécessité d’accélérer les mesures relatives à ce dossier, pour pouvoir céder les habitations construites sur ces terres à des prix étudiés et symboliques et partant favoriser une meilleure organisation du secteur de l’habitat.

A noter que le gouvernement a entamé, depuis novembre 2015, la régularisation de la situation d’environ 1.800 logements à Dehiba (gouvernorat de Médenine) et de 20.000 logements dans le bassin minier (gouvernorat de Gafsa), sachant que la régularisation foncière sera généralisée à tous les gouvernorats.