Enquête : Seuls 2,8% des parents achètent des jeux éducatifs pour leurs enfants

Le directeur général de l’Institut national de la consommation (INC), Tarek Ben Jazia, a affirmé, mercredi 21 juin, que 58,5% des parents achètent les jouets des circuits de commerce informel contre 41,5% qui affirment se les procurer dans des espaces formels.

S’appuyant sur une étude menée par l’INC en 2015 sur un échantillon de 1.500 familles, Ben Jazia a fait savoir que 41,3% des parents optent pour les jouets en plastique alors que 17,3% choisissent plutôt les jeux électroniques. “Seulement 2,8% achètent des jeux éducatifs”, a-t-il ajouté lors d’un point de presse organisé à Tunis pour sensibiliser les parents aux risques sanitaires de certains jouets.

Le directeur général de l’Agence nationale de contrôle sanitaire et environnementale des produits (ANCSEP), Chiheb Ben Rayena, a pour sa part indiqué que trois cas de blessure ont été enregistrés dans le gouvernorat de Monastir et deux autres dans le gouvernorat de Siliana lors de l’Aid de 2016.

Il a ajouté que 2438 des pistolets type pistolets à feu, 6312 de pétards et 1499 de pistolets à cartouches ont été saisis dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Mahdia, Monastir, Médenine, Kairouan, Kef, Kébili et Siliana.

De son côté, le chef de service chargé du dossier des jouets pour enfants à l’ANCSEP, Souheir Laadhari, a indiqué que le pistolet à balles ou les pétards peuvent entraîner des brûlures et de graves blessures au niveau de œil et de l’oreille.

Elle a par ailleurs précisé que les substances chimiques, à l’instar du plomb, présentes dans certains jeux plastiques peuvent causer des cas d’intoxication provoquant des maladies cutanées allant jusqu’au cancer.

A ce sujet, Laadhari a recommandé d’acheter les jouets présents dans les circuits formels et contrôlés et portant des données sur la composition et l’origine de production, en signalant que les jeux doivent être adaptés à l’âge de l’enfant.

“Il faut éviter les jeux composés d’angles pointus ou tranchants ou ceux qui peuvent se casser ou qui s’effritent facilement”, a-t-elle encore conseillé.

La responsable a par ailleurs invité les parents de surveiller les enfants quand ils jouent et de se débarrasser des jouets usés et polluants.