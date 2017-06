La société Ben Jemâa Motors, concessionnaire officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, a inauguré, mardi 20 juin 2017, son tout nouveau City Store situé sur les Berges du Lac à Tunis.

Nous y étions. Et un premier constat : c’est d’abord un local à l’image de la marque, c’est-à-dire imposant et prestigieux; ensuite, on l’ignore si c’est un hasard ou voulu, l’endroit est stratégiquement situé à quelques mettre de l’entrée de l’ambassade de la Grande-Bretagne à Tunis; enfin, ce mot “City“, que ce soit du côté de la Tamise ou du Lac de Tunis, qui semble dire «gaieté et joie», «prestige», «esthétisme»…

D’ailleurs, pendant que nous étions là, on a remarqué curieux et intéressés rivaliser de regard et d’étonnement et/ou de questionnement. C’est dire combien cette marque fascine, au delà des couches les plus aisées…

Passons pour rappeler que Ben Jemâa Motors a adhéré en 2016 au programme mis en place par le Groupe BMW au profit de tous ses importateurs à travers le monde. Ce programme comporte différents axes qui seront déployés sur plusieurs étapes dont fait partie l’ouverture du City Store de Tunis Les Berges du Lac. C’est ce qu’indique le communiqué de presse qui nous été distribué, précisant que c’est un nouveau point de vente pour les véhicules BMW et MINI qui s’inscrit dans la stratégie de Ben Jemâa Motors de développer son réseau afin de se rapprocher davantage de sa clientèle dans le but de lui fournir des services de proximité. Et le directeur général de la société Ben Jemâa Motors, Mohamed Ben Jemâa, d’expliciter: «Notre site historique de la Charguia 2 tourne à plein régime depuis plusieurs années, l’objectif de notre implantation aux Berges du Lac est donc de compléter notre positionnement en nous délocalisant sur un deuxième site pour consolider le positionnement de nos marques BMW/MINI sur le marché tunisien».

Par ailleurs, on nous a appris que ce City Store, le premier concept mis en œuvre en Afrique, concentre la vivacité créative de la marque dans toute sa superbe. Il couvre une superficie de 300 m² et a été développé dans le cadre du programme «Future Retail» initié par le Groupe BMW auquel a adhéré Ben Jemâa Motors dans le but d’améliorer la qualité de ses services en concession et s’assurer que la satisfaction de la clientèle est “excellente“.