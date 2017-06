Bourse de Tunis : Sopat, dÃ©tails de lâ€™augmentation de capital

SOPAT: La société a annoncé mardi que suite à l’appel du Conseil d’administration tenue le 23/02/2017, la société GALLUS a procédé à la libération et au versement dans les comptes de la société SOPAT du reliquat de l’augmentation de son capital à savoir les trois quarts restant.

L’opération d’augmentation de capital social de la somme de 3.750.000 dinars, décidée par l’AGE du 19/07/2016 et réservée à la Société GALLUS a été réalisée et ce par l’émission de 3.750.000 actions nouvelles de 01 dinar de nominal chacune majorée d’une prime d’émission de 0,600 dinar par action, souscrites en numéraire et libérées intégralement.

Le capital social est ainsi porté à la somme de 21.941.250 dinars, divisé en 21.941.250 actions nominatives de 01 dinar chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.