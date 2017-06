Des Ã©tablissements de santÃ© rÃ©compensÃ©s pour leur propretÃ©…

Les établissements ont subi une évaluation au niveau central en plus des visites de terrain, a-t-il encore ajouté.

Ce concours a pour objectif de sensibiliser ceux qui travaillent dans le secteur de la santé à respecter les normes de la protection de l’environnement en milieu hospitalier et son importance dans la prévention des infections, a souligné Rabhi en estimant que l’hygiène est une responsabilité collective.

De son côté, Nabiha Falfoul, directrice générale de la santé, a fait savoir que ce concours, première initiative dans ce genre, permet de mettre en valeur les établissements sanitaires les plus propres et d’intégrer l’esprit compétitif et les bonnes pratiques en matière d’hygiène chez les équipes travaillant dans les établissements de santé.