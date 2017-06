La Fondation ESPRIT offre une chance aux étudiants nécessiteux

Soucieuse que «les étudiants issus de milieux modestes et qui sont les plus méritants puissent accéder à des études supérieures de qualité auprès d’une des 3 écoles du groupe Esprit (Esprit Prépa: www.esprit-prepa.com, Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de technologies: www.esprit.tn et Esprit School of Business: www.esprit.tn), la Fondation Esprit lance un appel à candidature en vue de bénéficier d’une assistance financière pour financer leurs études, lit-on dans un communiqué.

La sélection se fera sur la base de deux critères, académique et social. Pour le premier critère, il faut obtenir un score -et plus le score est élevé, plus l’aide sera importante.

Pour le critère social, plus les revenus des parents sont limités, plus la contribution de la Fondation sera importante. De plus, une bonification est accordée aux étudiants issus de régions défavorisées, précise le communiqué de la Fondation.

Les candidatures doivent être déposées entre le 15 Juin 2017 et le 15 août 2017.

Comment s’inscrire ?

1/ Vous enregistrer en ligne au concours d’admission à Esprit: www.esprit.tn

Ensuite avec votre numéro d’identifiant

2/ Vous inscrire en ligne sur la page de la Fondation: www.esprit-fondation.tn