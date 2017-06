Les programmes financés par l’USAID présentés à La Manouba

La coordinatrice d’assistance américaine à l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie, Stéphanie Kotecki-Bonhomme, a présenté, lundi 19 juin, les programmes financés par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) au profit du gouvernorat de Manouba.

Lors d’une réunion de travail tenue au siège du gouvernorat et consacrée au suivi de ces programmes, elle a cité le projet “teckra” de soutien aux organisations et associations locales œuvrant dans le domaine d’encouragement de l’initiative privée, du leadership et de l’empowerment.

Lors de cette réunion à laquelle ont pris part des représentants de diverses structures régionales concernées par le développement et l’emploi, Kotecki-Bonhomme a souligné que l’objectif de cette rencontre est d’identifier les besoins sociaux et les moyens susceptibles de promouvoir le développement économique, les réformes et les opportunités d’emploi dans la région à travers l’appui des programmes de l’unité d’assistance américaine.

Elle a rappelé que cette unité œuvre à coordonner la mise en oeuvre de ces programmes avec le gouvernement tunisien, les organisations de la société civile et les investisseurs et ce en vue de fournir les financements nécessaires et assurer une meilleure une assistance technique.

A cette occasion, la coordinatrice d’assistance américaine a pris connaissance des zones industrielles implantées à Manouba dont le parc industriel d’El Fejja et le pôle technologique de Maouba ainsi que les potentialités de la région pour lancer des projets innovants.