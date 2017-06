L’ATB et le ministère de l’Education, main dans la main pour la numérisation de l’Ecole tunisienne

Une convention de partenariat vient d’être signée entre l’Arab Tunisian Bank (ATB) et le ministère de l’Education. Elle stipule un engagement de la part de la Banque pour assurer une contribution conséquente au programme national de numérisation de l’enseignement qui vise à améliorer le niveau de performance du système éducatif.

Cette convention, signée lundi 19 juin au siège du ministère par Slim Khalbous, ministre de l’Education par intérim, et Mohamed Ferid Ben Tanfous, directeur général de l’Arab Tunisian Bank, illustre un partenariat qui renforce le statut de l’ATB en tant que Banque visionnaire à la fibre citoyenne et qui témoigne de sa volonté d’accompagner concrètement les activités focalisées sur l’éducation et la technologie.

Elle consiste à équiper les salles informatiques des écoles primaires et lycées, par du matériel et de la logistique nécessaire à l’éducation numérique.

Ce concept des salles ATB permettra d’aménager chacune d’entre elles et de les équiper de 10 ordinateurs et autres équipements nécessaires pour permettre aux élèves défavorisés des régions de l’intérieur du pays d’accéder au monde de l’éducation numérique.

A cette occasion, Le ministre de l’enseignement supérieur et de l’éducation par intérim, Slim Khalbous, a tenu pour sa part à saluer ce partenariat avec l’ATB qui ne fera que renforcer ce projet national de numérisation de l’éducation en Tunisie.

Il a d’un autre coté exprimé son souhait de voir la banque s’engager dans d’autres projets du ministère visant à améliorer le système éducatif national.

Pour sa part, le Directeur Général de l’ATB, M.Mohamed Ferid Ben Tanfous, a déclaré que ce nouveau partenariat est de nature à renfoncer la position de l’ATB en tant que banque citoyenne qui ne cesse de jouer son rôle d’acteur ouvert sur son environnement et efficace dans l’amélioration des conditions d’accès à l’éducation.

Il a ajouté que c’est dans cet esprit que la Banque a mis au point toute une stratégie pour s’impliquer d’une manière résolue dans le développement économique et financier du pays, tout en s’engageant, plus particulièrement dans les actions sociétales dont ce soutien au projet national. A savoir la numérisation de l’éducation en Tunisie «l’école numérique», afin de contribuer à l’amélioration du niveau de l’enseignement en Tunisie.

A noter que l’engagement citoyen de l’ATB ne date pas d’aujourd’hui. En effet, depuis sa création en 1982, l’ATB a, sans cesse, œuvré à accompagner les jeunes Tunisiens et Tunisiennes dès leurs premiers pas jusqu’à leur accomplissement professionnel, en les soutenant durant les moments-clés de leurs parcours et en révélant leur potentiel pour les emmener toujours plus loin.

Il faut dire que pour l’ATB, il est indispensable d’encourager et de soutenir l’esprit d’initiative, la créativité et l’innovation, éléments-clés pour le salut économique du pays et l’épanouissement de la nation.

D’autre part, l’ATB s’est toujours donné comme mission d’accompagner la jeunesse tunisienne dans les nombreux challenges tout en faisant de l’innovation son cheval de bataille. D’où le Concours ATB Challenge qui est le fruit de plusieurs années de dur labeur.