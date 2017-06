La BIAT lance son programme d’incubation de start-ups innovantes

La BIAT vient de signer une convention de partenariat avec B@LABS pour lancer son programme d’incubation de start-up innovantes. Initiative unique dans le secteur bancaire tunisien, elle est destinée aux jeunes entrepreneurs détenant des idées innovantes de projets dans des secteurs prometteurs de l’économie tunisienne. La plateforme B@LABS est une initiative responsable et pérenne dont l’objectif est de contribuer au développement de l’économie tunisienne et de servir l’intérêt général et sociétal.

Poursuivant son engagement sociétal pour la promotion de l’entreprenariat, et dans la continuité de la vision de la Fondation BIAT pour la Jeunesse, la BIAT lance B@LABS – qui se prononce BIAT LABS – une plateforme d’incubation dont la mission principale est de prendre en charge les entrepreneurs les plus talentueux et les assister à mettre en place leurs projets.

Le Directeur général de la BIAT, Mohamed Agrebi, et le CEO de B@LABS et ancien ministre des Technologies de l’Information et de l’Economie numérique, Noomane Fehri, ont signé au siège de la BIAT une convention de partenariat entre la BIAT et sa nouvelle filiale B@LABS. La signature du partenariat marque le lancement effectif de la plateforme et l’ouverture des candidatures pour le premier programme d’incubation.

Le premier programme d’incubation démarrera en septembre 2017 et sera structuré en 4 mois pour couvrir :

L’accès à un espace de travail partagé de qualité,

Un Cursus complet et des ateliers thématiques,

Le mentorat et l’accompagnement individuel des promoteurs,

Les services administratifs et juridiques,

L’accès à des clients potentiels et au réseau du groupe BIAT.

A l’issue des 4 mois d’incubation, des entrepreneurs seront sélectionnés pour un accompagnement supplémentaire de 12 mois.

« Pour réussir le programme d’incubation de B@LABS, la BIAT mobilise des partenaires, des experts, des mentors, des équipes internes issus de différents métiers pour mettre à disposition des jeunes promoteurs un environnement de travail propice au développement et à la création de valeur», déclare Ismail Mabrouk, président du conseil d’administration de la BIAT.

« Nous sommes heureux de proposer aux startuppers d’intégrer la première édition du programme d’incubation gratuit de B@LABS pour être accompagnés par nos équipes et partenaires et hébergés dans un nouvel espace de travail prestigieux avec un programme d’accompagnement aux standards internationaux », déclare Noomane Fehri.

Le partenariat avec B@Labs est un nouveau témoignage de l’engagement de la BIAT à contribuer au développement de l’économie tunisienne à travers une initiative citoyenne de taille qui vise à ancrer la pratique entrepreneuriale, à jouer un rôle de catalyseur entre les différentes initiatives en place et à participer activement au développement de la nouvelle économie tunisienne. Le tout s’inscrivant dans une démarche structurée et à long terme.

A propos de B@LABS :

B@LABS est une société spécialisée dans les services d’accompagnement de création d’entreprises, de la gestion des programmes d’incubation et des espaces d’innovation.

B@LABS est une initiative de la BIAT et de son Président du Conseil d’Administration, Ismail Mabrouk, en partenariat avec Noomane Fehri, ancien ministre des Technologies de l’Information et de l’Economie Numérique.

C’est une initiative responsable et pérenne dont l’objectif est de contribuer au développement de l’économie tunisienne et de servir l’intérêt général et sociétal à travers la conception et l’exécution de programmes d’incubation à destination des jeunes promoteurs détenant des idées innovantes de projets.

A propos de la BIAT :

Classée première banque tunisienne sur la plupart des indicateurs, avec une part de 16 % dans les dépôts des 10 premières banques de la place et 201 agences réparties sur tout le territoire, la BIAT est une banque universelle présente sur tous les corps de métiers de la banque, de

l’assurance et des services financiers. Près de 2.400 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.