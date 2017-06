Le duo “Yuma” en spectacle le 21 juin au Palais Ebdellia

Le Palais Ebdellia à la Marsa vivra au rythme de la célébration de la fête de la musique avec un spectacle du duo “Yuma” qui se produira dans la soirée du mercredi 21 juin, vers 22 h.

Le duo Yuma formé de Sabrine Jenhani, alias Chupee Do, au chant et Ramzy Zoghlami à la guitare acoustique est gagnant du prix du public des 4èmes Journées musicales de Carthage (JMC), organisées du 8-15 avril 2017, pour son spectacle intitulé “Sûra – Ghbar Njoum”, lequel traduit l’univers musical des deux artistes entre folk et musique alternative et servi avec des paroles douces et poétiques.

Pour cette saison estivale, “le spectacle de Yuma est le premier à être présenté au palais, dont les festivités reprendront au mois d’août prochain avec les soirées “Layali Elebdellia”, a assuré à l’agence TAP, Syama Sammoud, directrice du palais Ebdellia qui a pris ses fonctions à la tête du palais, depuis quelques semaines.