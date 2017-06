2e édition du concours photographique OCI : Photographes, à vos objectifs!

La deuxième édition du Concours photographique du Ramadan placé sous le thème “Le visage humain du Ramadan” est ouverte aux photographes professionnels et amateurs, depuis le 1er Ramadan et se poursuivra une semaine après le Ramadan, selon le site de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) qui organise ce concours annuel sur ses plateformes sur les réseaux sociaux.

La compétition est ouverte à tous les musulmans âgés de 18 ans et plus, citoyens des Etats membres de l’OCI et vivant dans un Etat membre de l’OCI et observateurs de l’OCI, précise le site de l’Organisation.

Les participants doivent soumettre via le site de l’OCI des photos qui doivent être exclusives et n’avoir subi aucune manipulation numérique. Une sélection des meilleures photographies est publiée, au fur et à mesure, sur le site de l’organisation et ses plateformes sur les réseaux sociaux, tout au long du mois de Ramadan.

Les photos “sont supposées cristalliser tant les activités, l’ambiance que les vertus du Ramadan sur l’altruisme, les rituels, les prières, la nourriture, les rassemblements, les lieux de culte, les célébrations, les moments spéciaux, la charité, l’humilité et la patience”, indique l’OCI.

Chaque photo est obligatoirement jointe d’une légende qui décrit la vue et le lieu de la prise de photo, en arabe, anglais ou français.

Un jury spécial de l’OCI choisira 10 gagnants dont les noms seront annoncés un mois après la clôture de la compétition, sur le site de l’OCI et ses différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Les gagnants seront parrainés pour le petit pèlerinage (Omra) et visiteront la Mosquée du Prophète à Médine, en octobre ou novembre 2017.