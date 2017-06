Tunisie-Maroc : Beaucoup d’opportunités, mais des échanges commerciaux faibles

Le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Maroc s’est élevé, durant les quatre premiers mois de 2017, à 275,2 millions de dinars, soit 177,4 MDT pour les exportations et 97,8 MDT pour les importations.

Les échanges commerciaux au titre de 2016 se chiffrent, quant à eux, à 611,1 MDT, entre exportations (363,2 MDT) et importations (247,9 MDT).

Ces échanges sont régis par l’accord de libre-échange, conclu en mars 1999, et l’accord d’Agadir de libre-échange, conclu en mars 2007, entre quatre Etats arabes méditerranéens (Tunisie, Maroc, Egypte et Jordanie). Néanmoins et en dépit des possibilités offertes aux deux pays, le volume des échanges commerciaux “demeure en deçà des espérances”, déplore la présidence du gouvernement dans un communiqué rendu public vendredi 16 juin.

Pour pallier ce manque, une première conférence des hommes d’affaires tunisiens et marocains a été organisée à Tunis, le 30 mai 2014, en vue d’impulser les échanges commerciaux, de prospecter des projets de partenariat et d’investissement, dans le cadre d’une coopération bilatérale ou tripartite.

Une deuxième édition de la conférence est en cours de préparation et devrait se tenir à Casablanca, au Maroc, avant fin 2017.

S’agissant des projets d’investissement tunisiens au Maroc, ils se chiffrent à 100 MDT répartis sur 50 entreprises opérant dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des services, tandis que les projets d’investissements marocains en Tunisie se répartissent sur 23 entreprises.

Concernant les affaires consulaires, la 14e session de la commission consulaire mixte s’est tenue, les 16 et 17 mai dernier, sur le thème: “les moyens de promouvoir les conditions des ressortissants des deux pays”.

A noter qu’environ 4570 citoyens tunisiens vivent, actuellement, au Maroc. La communauté marocaine en Tunisie est d’environ 3817 résidents en plus des 20 mille en situation irrégulière.

Pour rappel, la 18e session de la grande commission mixte tuniso-marocaine s’est tenue à Tunis, les 21 et 22 juin 2016. Elle avait été présidée conjointement par Habib Essid et Abdallah Benkirane alors Premiers ministres.