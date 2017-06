Commission mixte tuniso-marocaine : Deux ministres et deux secrétaires d’Etat accompagnent Youssef Chahed à Rabat

Youssef Chahed, chef du gouvernement, conduira la délégation tunisienne à la 19e session de la Haute commission mixte tuniso-marocaine, prévue les 18 et 19 courant à Rabat.

La délégation sera composée des ministres de la Formation et du Transport, des secrétaires d’Etat aux Affaires étrangères et au Commerce, mais également des conseillers du chef du gouvernement et du vice-président de l’organisation patronale.

Au cours de cette visite de travail, Chahed aura une série d’entretiens bilatéraux avec le chef du gouvernement marocain, Saadeddine El Othmani, le président du parlement, Habib El Melki et le président de la chambre des conseillers, Abdelhakim Benchamach, lit-on dans un communiqué de la primature.

Il présidera, notamment, la signature de plusieurs accords bilatéraux avant de donner une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain.

A noter que la 19e session de la Haute commission mixte tuniso-marocaine permettra d’enrichir le cadre juridique organisant les relations bilatérales entre les deux pays, à travers la ratification de plusieurs documents juridiques relatifs aux domaines économiques et aux ressources humaines.

La Haute commission mixte tuniso-marocaine sera précédée par la tenue de la 15e session de la commission de suivi et de coordination.