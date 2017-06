L’OMMP décide enfin de désencombrer le port de Radès 

L’Office de la marine marchande et des ports (OMMP) annonce, dans un communiqué publié vendredi 16 juin, plusieurs décisions visant à alléger l’encombrement des postes d’accostage des bateaux le long des quais et l’entassement des marchandises dans les sphères de stockage du port de Rades, outre la maîtrise de l’utilisation des remorques.

Ces décisions visent la concrétisation des mesures exceptionnelles relatives à la réduction des délais d’attente au port.

Concrètement, il s’agit de fixer un délais maximum pour les opérations de déchargement et de chargement des conteneurs à bord des porte-conteneurs, en ne dépassant pas les 200 conteneurs vides par bateau et assurer le traitement de 100 conteneurs.

Ces décisions qui concernent les clients et les professionnels opérant au sein du port et les capitaines des navires, visent à réactiver une disposition qui consiste à fixer la liste des conteneurs destinés au chargement et présenter le plan final de l’opération.

L’Office appelle les propriétaires des marchandises entreposées au port depuis plus de 60 jours à récupérer leurs biens ou à se présenter auprès des services concernés au sein du port pour régulariser leurs situations et accélérer l’opération de récupération.

En cas de non application, les autorités concernées vont prendre en charge les marchandises et appliquer les procédures nécessaires conformément aux lois en vigueur.

A rappeler que le ministère du Transport a annoncé, mercredi 15 courant, une série de mesures au terme d’une réunion tenue à l’issue de la visite, mercredi matin, du chef du gouvernement, Youssef Chahed, au port de Radés, au cours de laquelle il a appelé à la prise d’un train de mesures urgentes pour réduire les délais d’attente des bateaux dans la zone franche et élever le rendement au port.

Chahed a exprimé “son mécontentement” quant aux activités de l’unité de contrôle des conteneurs par scanner au sein du port et critiqué la lenteur d’un nombre d’opérations douanières, outre les situations professionnelles d’un nombre de fonctionnaires et d’ouvriers.

Il a appelé les responsables “à prendre les dispositions nécessaires et à trouver les solutions à même d’éviter ces situations”.