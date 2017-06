La BH recrute 160 agents et cadres

Dans une large opération de recrutement, l’une des plus importantes émanant du secteur financier depuis des années, la Banque de l’Habitat a lancé un concours pour le recrutement de 160 agents et cadres couvrant les différentes spécialités, notamment la gestion des risques, la gestion des opérations de salle des marchés, l’étude des dossiers de crédit, la gestion des ressources humaines, chargé clientèle, guichetier, informaticien, marketing …

L’avis de concours, publié à cet effet, spécifie que le choix des candidats sera effectué sur la base du concours comportant des épreuves écrites et orales. Les inscriptions seront faites du 15 juin 2017 sur le site de la Banque de l’Habitat (www.bh.com.tn) jusqu’au 24 juin 2017 à minuit (date de clôture des inscriptions).

Les recrutements s’inscrivent dans le cadre du plan de restructuration de la banque. Ce plan s’articule autour de plusieurs axes de développement dont la gouvernance et l’organisation, la stratégie commerciale, l’assainissement de la qualité de portefeuille, les ressources humaines et le système d’information.

Dans ce cadre, M. Ahmed Rjiba, le Directeur Général de la Banque de l’Habitat, a déclaré : « Pour garantir la réussite de cette étape de transformation et de développement, le plan de restructuration de la Banque a placé les ressources humaines au cœur de ses préoccupations par le lancement de plusieurs projets qui visent à optimiser la gestion des ressources humaines et la moderniser dont notamment la réalisation d’un plan d’assainissement, la réalisation d’un plan de recrutement, la création d’une école de formation, la mise en place d’un SIRH, la mise en place d’un référentiel des compétences et l’élaboration d’un bilan des compétences».

En 2016, le départ volontaire a concerné 74 employés, comme première vague d’un plan programmé sur la période 2016-2018 et le recrutement avait ciblé 21 collaborateurs parmi les détenteurs d’un diplôme d’études supérieures. Ces recrutements ont principalement bénéficié à la force de vente de la banque.

D’autre part, ce plan a été accompagné par des actions de formation axées sur le renforcement et l’enrichissement des compétences managériales et de communication pour les cadres et le développement des compétences techniques du personnel du réseau notamment celles relatives à la force de vente et la maîtrise des risques.

En outre, la formation a concerné l’accompagnement à l’acquisition de nouvelles technologies en corrélation avec le lancement des projets de la Banque.