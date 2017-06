Bourse de Tunis : Le Tunindex perd 0,14%

Le Tunindex, indice phare de la place tunisienne débute la séance boursière Vendredi, avec une perte de 0,14% à 5 891,53 points, le volume d’affaires totalisé est de 0,737 MD, selon MCP.

Côté variations, BH se distingue avec la plus forte hausse du marché. Elle se bonifie de 4,61%, à 26,50 D. L’action ONE TECH HOLDING gagne, quant à elle, 3,19% à 10,35 D et ATTIJARI BANK se bonifie de 3,15% à 32,40 D.

A l’inverse, SOPAT recule de 3,70% à 1,04 D. ELECTROSTAR affiche également, grise mine et lâche aux premiers échanges 3,20% à 4,23 D. De son côté, UNIMED perd du terrain et se défait de 2,95% à 9,51 D.