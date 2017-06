Un total de 2,1 millions de quintaux de blé ont été récoltés jusqu’à la date de mercredi 14 juin, sachant que la prévision de la récolte pour la saison est estimée à 17 millions de quintaux, soit une augmentations de 30% par rapport à la saison écoulée 2015-2016. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire d’Etat en charge de la Production agricole au ministère de l’Agriculture, Amor Behi.

“Les moyens de stockage de la récolte de cette saison sont disponibles avec un total de 12 millions de quintaux, soit 7 millions de quintaux pour les privés, et 5 millions de quintaux pour l’Office de blé”, a précisé Amor Behi lors d’une visite jeudi 15 juin dans le gouvernorat de Kairouan en compagnie du secrétaire d’Etat aux Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdallah Rabehi.

Il a reconnu toutefois que certains centres dans le pays souffrent d’un manque de capacité de stockage, créant un encombrement et une file d’attente de camions, à l’instar de la mutuelle des services agricoles aghlabide de Mansoura qui a une capacité de 16 mille quintaux mais qui n’est pas suffisante en cas de surabondance de la production.

Amor Behi a annoncé une augmentation de la capacité de stockage de blé dans ce centre l’année prochaine avec la construction d’autres silos et souligné la simplification de la procédure de remboursement des agriculteurs par l’office des céréales dans un délai de 15 jours après l’évaluation de la récolte.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat aux ressources hydrauliques, Abdallah Rabehi, a indiqué que le ministère de l’agriculture a mis en place un plan pour surmonter l’interruption de l’approvisionnement du gouvernorat de Kairouan en eau potable, notamment au cours de l’été.

“Six réseaux d’approvisionnement en eau, sur un total de 7, sont entrés en service alors que d’autres projets sont entravés par les citoyens à l’instar du projet Al Fateh qui empêche le ravitaillement des habitants”, a-t-il précisé.

Par ailleurs, le secrétaire d’Etat a pris connaissance au cours de sa visite du développement du système de cultures aromatiques par la mutuelle des services agricole Soumboula de Rakkada qui a exploité près de 6 hectares pour cette expérience pilote pour la culture de grains de fenouil afin d’être écoulé au marché local. Il a inspecté également les travaux de la deuxième tranche du projet d’approvisionnement en eau potable dans la délégation de Cherarda pour un coût de 3,7 millions de dinars, au profit de 600 familles.

Les deux secrétaires d’Etat ont pris connaissance également des travaux de la première tranche du projet de ravitaillement en eau potable dans la délégation de Nasrallah pour un coût de 3,2 millions de dinars au profit de 750 familles.

Au programme de la visite aussi l’assistance à l’opération de moisson et de récolte dans la firme de Sidi Mansour spécialisée dans la production de grandes cultures, de légumes et d’élevage dans la Imada de Fejif à Menzel Mehiri sur une superficie de 326 hectares dont 130 hectares de grandes cultures et 104 hectares d’arbres fruitiers ainsi que l’inspection des opérations de récolte et de stockage du blé à Abida Est.

Jusqu’au jeudi 15 juin un total de 2,4 mille quintaux de blé dur à Kairouan ont été récoltés, soit une avance de 90% et un taux de production de 40% de plus que lors de la saison 2015-2016.