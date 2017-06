L’Observatoire national de la jeunesse dit non au discours de l’extrémisme sur les jeunes

“Le forum de dialogue avec les jeunes sur la diffusion du discours alternatif et la lutte contre l’extrémisme”, organisé par l’Observatoire national de la jeunesse, mercredi 14 juin, à la maison des jeunes de Khaznadar (Bardo), sous le signe “Nous ne vous oublierons pas” (Manech Necinkom), a permis de discuter de plusieurs initiatives visant à instaurer la culture de tolérance et de cohabitation pacifique et à lutter contre toute forme de violence et d’extrémisme à travers la mise en place d’un discours alternatif permettant de lutter contre le terrorisme.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdoline Cherni, qui a présidé ce forum, a indiqué que “son département, à travers son adhésion, avec tous les autres ministères, à la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, a procédé à la dynamisation du rôle des maisons des jeunes dans les différentes régions, notamment dans les zones frontalières, et au parrainage de plusieurs initiatives en collaboration avec la société civile, et ce en vue d’instaurer un discours alternatif qui éloignerait les jeunes de la violence et du fléau de terrorisme.

Elle a ajouté que “plusieurs initiatives présentées seront au centre d’une plate-forme électronique qui fournira toutes les données nécessaires aux jeunes et qui seront accessibles à travers les réseaux sociaux, ce qui en fera un mécanisme efficace d’un nouveau discours qui s’intéresse aux préoccupations des jeunes et les prévient de la radicalisation.

Cherni a rappelé les grands efforts déployés par le ministère en vue de dynamiser le rôle des maisons des jeunes et de leur assurer les moyens et équipements nécessaires, ajoutant que l’animation de ces espaces doit être une responsabilité commune entre les animateurs et les différentes parties concernées par le domaine de la jeunesse (éducation, enseignement, emploi, affaires religieuses …).

Les jeunes présents à ce forum ont évoqué les problèmes de communication avec le ministère, l’absence de maisons de jeunes dans les régions de l’intérieur et l’absence des équipements nécessaires dans ces espaces, le déséquilibre social entre les régions ainsi que le danger de radicalisation qui prolifère dans les quartiers populaires à fortes densités, l’abandon scolaire, le suicide, l’addiction…

Les participants au forum ont proposé une série de solutions capables de résoudre une partie de ces problèmes, parmi lesquelles: accorder un intérêt accru aux maisons des jeunes et intensifier leurs programmes culturels, artistiques et sportifs. Ils ont également appelé à la mise en place de législations favorisant une plus grande présence des jeunes dans les conseils locaux et les espaces éducatifs, et à trouver des solutions efficaces à la crise de communication que vit le ministère de la jeunesse et des sports avec les jeunes tunisiens.

Au début du forum, une série d’initiatives ont été exposées, rentrant dans le cadre des études de recherche effectuées par l’observatoire national de la jeunesse autour des thèmes “les jeunes et l’économie parallèle dans les régions frontalières ou “les jeunes contre le terrorise”, ainsi que l’expérience de l’association de l’information alternative et la campagne publicitaire de la société civile (Ahna Bdina) pour la diffusion du discours alternatif et de lutte contre l’extrémisme.