Développement régional : Mateur aura sa ZI, promet l’AFI

L’Agence Foncière Industrielle (AFI) a consacré une enveloppe de 60.000 dinars pour l’entretien et la maintenance des réseaux d’électricité dans les zones industrielles à Bizerte, a indiqué le PDG de l’Agence Mohamed Garsallah.

Lors d’une réunion, tenue jeudi au siège du gouvernorat de Bizerte sur la situation des zones industrielles dans la région, il a annoncé que l’Agence projette la création d’une zone industrielle à Mateur et l’organisation d’une journée de promotion de la nouvelle zone industrielle à Sejnane.

Les participants à la réunion ont insisté sur l’importance d’accélérer le règlement des problèmes que connaissent les zones industrielles dans la région et qui sont au nombre de 11 zones. Parmi ces difficultés, la récupération et la réaffectation des lots inexploités.

Ils ont évoqué également l’état critique de l’infrastructure dans certaines zones industrielles notamment à Utique, Mateur, El Alia et Menzel Abderrahmane, le manque de réseaux d’assainissement et l’augmentation des prix des lots aménagés.

A cet égard, ils ont appelé à relancer la commission régionale consultative de gestion des zones industrielles et à créer de nouvelles zones à Menzel Bourguiba, Mateur et Bizerte sud.