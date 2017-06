Tunisie : Augmentation de 6,2% des revenus du secteur des télécommunications

Les revenus du secteur ont augmenté considérablement pour atteindre leur niveau le plus haut, soit 2776 millions de dinars, enregistrant ainsi une augmentation de 6,2% par rapport à l’année 2015. Il s’agit du niveau le plus haut atteint, depuis 2012, indique le rapport 2016 de l’Instance nationale des télécommunications (INT).

Selon ce rapport cette augmentation est due notamment, à l’évolution du chiffre d’affaires (CA) du marché de la data mobile avec une hausse de 116 MD (un accroissement de 35% par rapport à 2015), à l’augmentation des revenus de la data fixe de 12 MD (une augmentation de 4% par rapport à l’année 2015) et à la progression des autres revenus (vente et location d’équipements et appareils (portables, smartphones, box, tablettes, accessoires…) de 45 MD (soit un taux de croissance de 39,1%).

En revanche, le rapport précise que les revenus des marchés de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile ont diminué pour la 4éme année consécutive.

En ce qui concerne les revenus défalqués par acteur et par marché, la plus grande part revient au marché data mobile d’Ooredoo Tunisie qui a enregistré une excellente performance avec une augmentation de ses revenus de 68 MD en comparaison avec l’année 2015. Il est suivi par le marché de la data mobile d’Orange Tunisie (+37 MD de revenus) et le marché de la téléphonie mobile d’Orange Tunisie (+36 MD ).