Le marché débute en ce Jeudi 15 Juin dans le vert, le Tunindex affichant un gain de 0.25%, avec 5 870.46 points dans un volume transactionnel de 0.232 MD, selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert, HANNIBAL LEASE grimpe de 5.98% à 10.44 D (dinars) suivie par BIAT et CELLCOM qui gagnent respectivement, 3.92% et 2.94% à 103.92 D et 3.15 D.

A la baisse, BNA chute de 2.93% à 8.60 D tout comme SERVICOM et UNIMED qui dévissent respectivement de 2.91% et 2.55% à 7.67 D et 9.55 D