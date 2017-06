Bac 2017 : Le ministère de l’Education ouvre une enquête sur le sabotage des appareils de brouillage

Le ministre de l’Education par intérim, Slim Khalbous, a affirmé, mercredi 14 courant, que des inconnus ont délibérément tenté de mettre hors utilisation les appareils de brouillage des téléphones mobiles installés dans plusieurs établissements éducatifs lors du déroulement des épreuves du Baccalauréat, à l’exemple de ce qui s’est passé à Gafsa. Suite à cela, une enquête a été ouverte.

En marge de sa supervision de la clôture des épreuves de la session principale du baccalauréat au lycée “Mahmoud Messadi” à Nabeul, Khalbous a nié les informations autour des fuites de certains examens du baccalauréat avant le passage des épreuves, assurant, à cet égard, que les tentatives de triche enregistrées étaient des cas isolés.

“Certains candidats ont photographié les sujets au cours des épreuves puis ils les ont publié sur le réseau social “Facebook” a signalé le ministre, affirmant que ces tentatives ont échoué grâce à la vigilance des enseignants surveillants.

Les résultats de la session principale du Baccalauréat seront annoncés le 23 juin prochain, a rappelé Khalbous, ajoutant que la session de contrôle est prévue les 27, 28, 29, et 30 juin 2017 avec la proclamation des résultats le 8 juillet prochain.

Dans un autre contexte, Khalbous a mentionné que le système semestriel sera maintenu avec l’introduction de quelques modifications dans les modalités des examens afin qu’ils soient répartis sur toute l’année avec l’adoption du système du contrôle contenu.

L’année scolaire 2017-2018 débutera le 15 septembre jusqu’au 30 juin, a encore dit le ministre. L’année scolaire s’alternera entre six semaines d’étude et une semaine de vacances, avec des vacances de deux semaines en décembre afin de coïncider les vacances de l’enseignement primaire avec le secondaire et celles de l’enseignement supérieur, a encore précisé Khalbous.