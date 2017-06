Transport maritime : Des mesures pour faire gagner du temps aux bateaux au port de Radès

Le ministère du Transport annonce une série de mesures au terme d’une réunion tenue à l’issue de la visite, mercredi 14 juin, du chef du gouvernement, Youssef Chahed, au port de Radès au cours de laquelle il a appelé à la prise d’un train de mesures urgentes pour réduire les délais d’attente des bateaux dans la zone franche et élever le rendement au port.

Voici les principales mesures annoncées au terme de cette réunion tenue en présence des PDG de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) et de l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP) :

– Ne pas dépasser 200 conteneurs vides par bateau

– Assurer le traitement de 60 conteneurs par vacation (6 heures) et pour chaque quai

– Tenir une réunion dans les 48 heures avec les intervenants au port afin de les inciter à livrer les conteneurs dans des délais raisonnables, à savoir dans un délai de moins de 10 jours (actuellement 17 jours)

– Fixer la liste des conteneurs chargés pour chaque bateau lors de l’exportation, immédiatement après l’opération de déchargement

– Accélérer l’adoption de la décision d’augmentation des frais des services portuaires

Par ailleurs, le chef du gouvernement a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de l’incendie qui s’est déclaré, mercredi après-midi, au port de Radès.