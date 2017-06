Ghazi Jribi appelle les structures judiciaires au respect de la loi

Lors d’une réunion avec le ministre de la Justice, Ghazi Jribi, mercredi 14 courant, des représentants de structures judiciaires ont souligné la nécessité d’améliorer les conditions matérielles des magistrats.

Selon document du département de la Justice indique que Ghazi Jribi a effectué, mercredi, une série de rencontres avec des représentants de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), du Syndicat des magistrats tunisiens (SMT) et de l’Union des magistrats administratifs.

Les représentants de l’AMT ont appelé à cette occasion à renforcer le système judiciaire et à porter une attention particulière au Pôle judiciaire administratif et au Pôle judiciaire antiterroriste. Ils ont préconisé notamment de fournir le renfort nécessaire en magistrats et tous les moyens nécessaires pour faciliter leur conditions de travail.

De leur côté, les représentants du SMT ont souligné la nécessité d’être bien préparé pour le recrutement des nouveaux attachés judiciaires à l’occasion des prochains concours et de fournir les moyens de formation et d’encadrement à l’Institut supérieur de la magistrature. Ils ont, dans ce sens, insisté sur la nécessité de diversifier les postes de travail.

Quant à l’Union des magistrats administratifs, les représentants ont demandé la représentation de leur secteur au conseil de l’Office des logements des magistrats et du personnel du ministère de la Justice.

De son côté, Jribi a souligné la détermination du ministère à maintenir le contact de manière positive avec les différentes structures de la magistrature pour garantir l’indépendance de la magistrature et instaurer les fondements d’un système judiciaire efficace.

Il a réaffirmé d’autre part le respect du ministère des activités associatives et syndicales tant que celles-ci sont exercées dans le cadre du respect de la loi.