Développement régional : 55 projets prioritaires à Béja présentés à Youssef Chahed

Une délégation de la société civile du gouvernorat de Béja a évoqué, mardi 13 courant, lors d’un point de presse, 55 projets de développement qui seront présentés au chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Ces projets, considérés comme prioritaires dans la région, portent entre autres sur la création de nouvelles municipalités à Oued Zarga et Sidi Ismail, la régularisation de certaines situations foncières à Tibar et Oued Zarga, la mise en place d’espaces d’animation et de loisirs à Goubellat et l’aménagement du site archéologique de Dougga.

D’autres projets proposés portent sur la création d’un dépotoir à Nefza, d’une zone industrielle à Djebba et l’aménagement d’une ceinture périphérique à Amdoun.

Les membres de la délégation de la société civile chargée de transmettre les revendications des habitants de Béja réclament le départ du gouverneur et du premier délégué ainsi que la programmation d’un conseil ministériel consacré au gouvernorat de Béja.

Une rencontre devra avoir lieu prochainement pour examiner ces revendications avec le chef du gouvernement Youssef Chahed qui s’est rendu à Béja le 8 courant.