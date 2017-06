Le chiffre de Tunisiens placés à l’étranger par l’ATCT bondit de 22,8%

L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a enregistré une augmentation de 22,8% dans le nombre de placements réalisés au cours du mois de mai dernier, soit 863 recrutés tunisiens contre 707 en 2016.

Ces recrutements ont touché les secteurs de la santé avec 400 coopérants soit 46% des placements réalisés, suivi de l’éducation et l’enseignement avec 209 cadres ainsi que de l’administration avec 94 recrutés, indique un communiqué publié mercredi par l’ATCT.

Les pays arabes sont les premiers bénéficiaires avec 637 recrutés soit 73,8%. Ainsi, l’Arabie Saoudite occupe la première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 336 coopérants soit 39% du total des recrutements réalisés, vient ensuite le Qatar avec 233 recrutés.

Par ailleurs, et dans le cadre de la coopération bilatérale et triangulaire, 26 experts tunisiens ont effectué une mission d’assistance technique dans plusieurs domaines tels que le génie civil, l’accompagnement des entrepreneurs et la promotion des investissements, indique la même source.

Des sessions de formation ont été organisées au profit de 100 cadres africains et arabes dans les domaines de la pêche, la coopération technique et la promotion de l’investissement.

Au 31 mai 2017, le nombre total des Tunisiens exerçant à l’étranger s’élevait à 1.733 coopérants.