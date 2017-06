Bourse de Tunis : Le Tunindex gagne 0.11% au début de la séance du mercredi

Le marché débute la séance du mercredi dans le vert, le Tunindex affichant un gain de 0.11% avec 5 860.76 points dans un volume transactionnel de 0.291 MTND, a indiqué mercredi l’intermédiaire en bourse Mena Capital Parners (MCP).

Dans le vert, ADWYA grimpe de 2.90% à 5.66 TND suivie par CELLCOM et AETECH qui gagnent respectivement 2.75% et 2.43% à 2.98 TND et 0.84 TND.

A la baisse, ELECTROSTAR chute de 2.87% à 4.39 TND tout comme AMI ASSURANCES et monoprix qui dévissent respectivement de 2.79% et 2.56% à 9.05 TND et 9.10 TND, précise MCP.