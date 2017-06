Noureddine Taboubi, le secrétaire générale de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), du haut de la tribune des Nations unies à Genève, estime que “le travail doit occuper aujourd’hui une place centrale dans l’élaboration des stratégies pour lutter contre le changement climatique”.

Lors de son allocution devant les participants à la 106ème session de la conférence internationale du Travail tenue à Genève, Taboubi a mis l’accent sur l’importance de l’accord de Paris “COP 21” qui prévoit de contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C.

Il a en ce sens souligné l’importance de promouvoir l’économie verte à travers la mise en place de primes d’encouragement et d’une politique d’assistance et d’accompagnement pour les entrepreneurs dans ce secteur.

Par ailleurs, le responsable syndical a rappelé que l’UGTT a élaboré, avec l’appui de l’Organisation internationale du Travail (OIT), un contrat social en 2012 incluant les critères de développement et les principes de la gouvernance au sein des relations professionnelles précisant que ce contrat a été signé par les trois parties de production en 2013 et a été présenté à l’assemblée des Représentants du Peuple en 2015 en forme de projet de loi portant sur la création d’un conseil national du dialogue social.

Pour sa part, le directeur général de l’OIT, Guy Ryder, a souligné dans son rapport “Travail et changement climatique: l’initiative verte” le rôle de l’économie verte dans la création d’opportunités d’emploi décent et dans la réalisation du taux de développement forts et équilibrés.

Ryder a, à ce propos, mentionné la nécessité d’élaborer des politiques capables de réaliser une transition équitable d’une part et d’unir les efforts des gouvernements, des chefs d’entreprises et des travailleurs à travers le dialogue social d’autre part.

La 106ème session de la conférence internationale du Travail tenue à Genève a démarré le 5 juin et se poursuit jusqu’au 16 juin 2017 avec la participation de plus 4.000 délégués venus du monde entier pour discuter les principaux problèmes et défis actuels du monde du travail.

