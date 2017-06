L’équipe tunisienne de la compagnie aérienne Emirates a convié des journalistes de la presse à un IFTAR pour célébrer, dans le mythique restaurant “Dar Jeld“ à la Médina de Tunis, le mois saint de Ramadhan, mais et surtout pour nous présenter le nouveau représentant d’Emirates en Tunisie, Ibrahim Ghanem.

Les discussions ont porté entre autres sur la nouvelle offre d’Emirates en direction de ses clients tunisiens, à savoir «des tarifs spéciaux et des visas gratuits», mais aussi d’«un 3ème bagage gratuit et My Emirates Pass».

Ce genre de rencontre entre les représentants d’Emirates en Tunisie et les représentants des médias tunisiens est suffisamment rare pour être signalé. Alors, ce qui transparaît à travers cet IFTAR, c’est que la compagnie aérienne est en train de mettre en place une nouvelle stratégie de communication, dans son sens le plus large.

D’ailleurs, le fait de nommer “un monsieur visa“ au sein de la compagnie, c’est-à-dire une personne dédiée aux formalités de visa auprès des autoritaires consulaires émiraties (7 jours ouvrables, nous a-t-on dit) en Tunisie, montre si besoin est qu’Emirates est bien décidée à rattraper le temps perdu.

TB