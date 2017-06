Béja : Le CRDA appelle les agriculteurs à l’utilisation rationnelle de l’eau

Le commissariat régional au développement agricole (CRDA), à Béja, recommande, dans un communiqué rendu public mardi 13 courant, de ne pas utiliser l’eau d’irrigation pour préparer les cultures d’automne, en raison du faible niveau d’eau dans les barrages.

Tous les exploitants des périmètres publics irrigués situés autour des barrages Bouhertma, Mellègue et Sidi Salem et ceux qui font recours au pompage d’eau directement de l’oued Medjerda en amont et en aval du barrage Sidi Salem sont appelés à utiliser l’eau de puits, pour la préparation de la saison agricole d’automne (cultures de légumes, plantation d’arbres fruitiers et d’oliviers), lit-on dans le communiqué.

Le CRDA met à la disposition des agriculteurs des facilités et des avantages pour le forage de puits, affirme le commissaire régional, Ali Melki, dans une déclaration à l’agence TAP, précisant que les barrages connaissent un grand déficit en eau, par rapport aux années précédentes.